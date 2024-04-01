رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في "عين شمس"

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية في جلسته الشهرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الذي استضافته جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وحضور ومشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

وقدم رئيس الجامعة، عزاء أسرة جامعة الأزهر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور عاشور أحمد عاشور، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وأكد على استعداد جامعة الأزهر للتعاون والتكامل مع الجامعات المصرية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك انطلاقًا من أطر التعاون الدائم والمستمر بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.