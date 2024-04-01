“رامز جاب من الآخر".. آية سماحة وهاجر السراج ضحايا حلقة اليوم

يقع كل من الفنانتان آية سماحة وهاجر السراج ، ضحيتي رامز جلال خلال حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرةً.

تشهد الحلقة العديد من المفارقات والمقالب التي ينفذها رامز جلال في آية سماحة وهاجر السراج ، بعد خداعهم بأنه ترك المقالب ويقدم برنامج حواري.

تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر"، حول استضافة الفنان رامز جلال ضيفين يأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يفاجأ الثنائي بالمقلب ومن أشهر نجوم الإعلام والفن والرياضة؛ أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، حمادة هلال، أحمد فهمي، أحمد السقا، علي البليهي، باكيلا الكيك، فراس البريكان، مي عمر، محمود كهربا، بدرة، سمية الخشاب، جوهرة، أحمد حسام ميدو، أوس أوس، محمد شاهين، نجلاء بدر، حمو بيكا، باسم سمرة، محمد ثروت، محمد لطفي، أحمد عيد، إمام عاشور.

وتشهد الحلقات المقبلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" عدد من النجوم وحسب البرومو التشويقي للعمل، ستشهد الحلقات المقبلة، كلا من: محمد أبو جبل، حسن شاكوش وطليقته وحمدي الميرغني وزوجته وغيرهم.