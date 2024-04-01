وزير الدفاع التونسي: حريصون على تطوير العمل المشترك مع إيطاليا لتأمين الحدود البحرية

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم /الاثنين/، حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير العمل المشترك في تأمين الحدود البحرية ضد المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، في مقر الوزارة، مع سفير إيطاليا لدى تونس اليساندرو بروناس، حيث أشارا إلى عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين باعتبار القرب الجغرافي والتحديات الأمنية المشتركة، كما بحثا التحضير لانعقاد الدورة الـ25 للجنة العسكرية المشتركة التونسية – الإيطالية.

ومن جهته، أشاد السفير الإيطالي بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك للحفاظ على استقرار وأمن منطقة البحر المتوسط

ناحية أخري، أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 50 مهاجرا إفريقيا غير شرعي في إقليم صفاقس.

وأوضح الحرس الوطني، في بيان، أن وحدات الحرس الوطني في صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 28 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

ومن ناحية أخرى كان الحرس الوطني التونسي قد أعلن السبت الماضي ضبط منظم عمليات هجرة غير شرعية صدرت بحقه أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما في إقليم المنستير، وذلك في إطار مساعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

