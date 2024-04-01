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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل إفطاره السنوي

أرشيفية
أرشيفية
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أقام نادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية، حفل إفطاره السنوى احتفالا وابتهاجاً بالضيف الكريم شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار عادل  فهيم عزب ، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، المستشار محمد عطيه - وزير التنمية المحلية الاسبق  الدكتور عبد العزيز قنصوة .

حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة ، رئيس جامعة الإسكندرية العميد  ا ح محمد على  كشك  المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية  المستشار  احمد وجدي - نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامى  عبد الحميد الامين العام لمجلس الدولة.
المستشار حسنى السلاموني - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية  . رئيس نادى هيئة النيابة الادارية بالإسكندرية رئيس نادى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية . ولفيف من مستشارى مجلس الدولة و  القيادات التنفيذية بالإسكندرية .

وخلال اللقاء اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، على ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة ، و فى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتحقيق العدالة فى صورتها المُثلى .

الإدارية بالإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه الشخصيات العامة المستشار عادل فهيم بمحافظة الإسكندرية