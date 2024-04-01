نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل إفطاره السنوي

أقام نادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية، حفل إفطاره السنوى احتفالا وابتهاجاً بالضيف الكريم شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم عزب ، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، المستشار محمد عطيه - وزير التنمية المحلية الاسبق الدكتور عبد العزيز قنصوة .

حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة ، رئيس جامعة الإسكندرية العميد ا ح محمد على كشك المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية المستشار احمد وجدي - نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامى عبد الحميد الامين العام لمجلس الدولة.

المستشار حسنى السلاموني - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية . رئيس نادى هيئة النيابة الادارية بالإسكندرية رئيس نادى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية . ولفيف من مستشارى مجلس الدولة و القيادات التنفيذية بالإسكندرية .

وخلال اللقاء اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، على ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة ، و فى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتحقيق العدالة فى صورتها المُثلى .