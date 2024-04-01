تفاصيل ألبوم مجد القاسم الجديد “باشا بشواتي”

يقف الفنان مجد القاسم على اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الجديد “باشا بشواتي” تمهيدا لقرب طرحه بعد عيد الفطر المقبل.

يضم ألبوم “باشا بشواتي” ١٠ أغاني متنوعة، ويتعاون مجد خلاله مع مجموعة من الشعراء منهم اللبناني نبيل أفيوني، عادل حراز، صلاح عطية، بهاء أبو فخر، طارق التركي، عبد الله إمبابي، ويامن عامر.

ومن الملحنين يتعاون مجد القاسم في الألبوم مع أحمد بدوي، وجدي الصايغ، بهاء أبو فخر، ومحمد بدر، وعلى مستوى التوزيعات الموسيقية يتعاون مع أحمد بدوي، محمود دسوقي، جعفر إسماعيل.

ويتولى الهندسة الصوتية محمد الجيار، نادر زكريا، إسلام غلاب، وجعفر إسماعيل.

ومن المنتظر أن يتم تصوير أغنية “باشا بشواتي” على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن آخر الألبومات التي طرحها مجد القاسم يحمل اسم “نكتة بايخة”.



