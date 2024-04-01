موعد آذان المغرب اليوم الإثنين 22 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

يحل اليوم الاثنين الموافق ١شهر ابريل ، اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، شهر القرآن الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يقدم م موعد أذان المغرب وإمساكية يوم 22 من الشهر المعظم.

يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم الاثنين 22 من رمضان، في محافظة القاهرة، في الساعة الساعة 6.14 مساء.ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.33 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و18 دقيقة.



دعاء النبي عند الإفطار

أما عن دعاء النبي عند الإفطار، فقد ورد في السنة النبوية المطهرة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.

مواقيت الصلاه بالمحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:32.



الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:19 م

لإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:11

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:20