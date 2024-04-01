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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. احتفالية ضخمة لتكريم حفظة القرآن بقرية شلقام بالمنيا

مسابقة تحفيظ القرآن
مسابقة تحفيظ القرآن
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نظمت قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا حفل تكريم لأبنائها من حفظة كتاب الله الذين فازوا بمسابقة تحفيظ القرآن.

شارك فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله من الكبار والصغار وخلال الحفل تم تكريم تكريم المتميزين والفائزين بالمسابقة ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

كما أقيم للفائزين مسيرة كبيرة لهم بشوارع القرية رافعين المصاحف ابتهاجا واحتفالات بختم القرآن الكريم وكان عدد المكرمين خلال الحفل 288 من حفظة القرآن الكريم كاملا وأجزاء منه، إلى جانب ذلك تضمن الحفل تقديم براعم أهل القرية الأناشيد والابتهالات الدينية.

 

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