محمد التاجي لـ"البوابة نيوز": دعيت ربنا أكون فى مسلسل العتاولة وأبواب السما كانت مفتوحة

قال الفنان محمد التاجي إنه لم يكن لديه أى أعمال فى رمضان هذا العام سوى مسلسل "جودر"، وقد أنهي مشاهده مبكراً ولم يعرض عليه أى عمل آخر، وفى تلك الحالة ينتظر الفنان نهاية الموسم الرمضاني، ثم يتم الترشيح فى الجديد من الموسم ما بعد دراما رمضان.



وكشف الفنان محمد التاجي فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه فى إحدي المرات قرأ خبر عن مسلسل "العتاولة" وحجم النجوم الموجودين بالعمل، وتوجه ودعا الله أن يكون معهم فى العمل و"أبواب السماء كانت مفتوحة" وربنا إستجاب دعائ، بعد 48 ساعة فقط وجدت الترشيح للعمل.

وتابع الفنان محمد التاجي: “ أقدم شخصية مختلفة عني تماما فهو رجل مسن ولكنه متصابي، يقع فى غرام فتاة تصغر ابنته، ويترتب عليه تصرفات غريبة لا تمت للمرحلة العمرية التى يعيشها، ولا تناسب رجاحة عقل من فى هذا السن، لذلك هي تحوي الكثير من التفاصيل والمفردات الفنية”.

وإستطرد حديثه " كانت هناك شجاعة أن أقبل هذا الدور، ولكني تحمست كثيراً لأن الفنان يسعى طوال الوقت للاختلاف والنوع فى أدواره وسعيد أنه تم اختياري لهذا الدور، لأن الفنان يظل كثيراً يبحث عن عمل يظهر من خلاله للجمهور بشكل مغير.



المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، محمد التاجي، فريدة سيف النصر، زينب العبد، محمد نجاتي، مصطفي أبو سريع، صلاح عبدالله، والإخراج أحمد خالد موسي.