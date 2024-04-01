عاكف المغربي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لبنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس في إفصاح إلى البورصة المصرية اليوم، تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات بداية من 2024 إلى 2027، بقيادة عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك خلفا لحسين رفاعي.

ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك، أحمد عمرو طنطاوي ومحمد فريد حافظ وعمرو بهاء الدين وعمرو عطا الله، ممثلين عن المصرف العربي الدولي.

كما يضم التشكيل صالح بندي وعادل فتحي أبو بكر وعلى عبد الرحمن ضوي، ممثلين عن المصرف الليبي الخارجي، بجانب الفريق أسامة ربيع ممثلا عن صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس.

وانضم عاكف المغربي لبنك مصر في أغسطس 2016 نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وحقق مع فريق عمل البنك العديد من الإنجازات والأرقام المميزة، ليكون ضمن الصفوف الأولى في قيادة أحد أهم البنوك في القطاع المصرفي المصري.

وقبل انضمامه لبنك مصر، قضى عاكف المغربي 16 عامًا في سيتي بنك، حيث شغل العديد من المناصب على مدار عمله بالقطاع المصرفي، منها التحليل الائتماني، وتمويل الشركات واستشارات التصنيف، إضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

كما عمل في العديد من الدول مثل البحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وهولندا، حيث قاد ونفذ العديد من عمليات التمويل للشركات وصندوق ثروة السيادي عن طريق القروض البنكية وعن طريق إصدار السندات والصكوك.

وتولى عاكف المغربي في بنك مصر، مسؤولية ملف خطوط الأعمال المختلفة بالبنك، والتي تتضمن قطاعات: الشركات، والخزانة، والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية، والفروع، والتمويل الإسلامي، وأعمال المعاملات الدولية والأعمال التجارية الدولية والشمول المالي والتحول الرقمي.

كما نفذ عاكف العديد من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات التمويل للشركات عن طريق القروض البنكية وعن طريق إصدار السندات، وأشرف على عمليات طرح الشركات بالبورصة ومعاملات عقود المشتقات.

وشغل عاكف المغربي إلى جانب منصبه كنائب لرئيس بنك مصر، منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر-أوروبا فرانكفورت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي، عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان، عضو مجلس إدارة مصر كابيتال للاستثمارات، عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضو مجلس إدارة Altera، عضو مجلس إدارة Africa، عضو مجلس إدارة أبراج مصر.

وعن المراحل التعليمية، فقد حصل عاكف المغربي على درجة بكالوريوس في المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.