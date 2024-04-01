توزيع هدايا وألعاب على 50 طفلا بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد احتفالا بالعيد القومى للجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة أن تشمل احتفالات العيد القومي هذا العام فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكافه فئات المجتمع سواء أطفال أو شباب أو مواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة العربي بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد بحي الهرم في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الاحتفالات والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للأطفال.

وقالت هند عبد الحليم إن الاحتفالية شهدت توزيع هدايا والعاب على أكثر من ٥٠ طفلا سواء الزائرين للحديقة أو من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لمؤسسة العربي الشريكة في الحدث، مؤكدا استمرار تنظيم الفعاليات المجتمعية خلال الأيام المقبلة.

رافق نائب المحافظ خلال الفعاليات أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.