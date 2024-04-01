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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انتظام امتحانات شهر مارس بالمدارس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات شهر مارس
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قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة بمدرسة وادي الرمل الابتدائية غرب مدينة مرسى مطروح؛ لمتابعة انتظام العملية الامتحانية الخاصة بشهر مارس، وللاطمئنان على انضباط الدراسة. 

وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين في الحصص الدراسية والفصول، وتفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، كذلك تابع أداء طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لامتحانات شهر مارس.

ووجه مدير المديرية مدير عام الإدارة التعليمية وإدارة التخطيط ببحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بإدراج مدرسة الرمل ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية في العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة بالمحافظة.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات شهر مارس بمدرسة وادي الرمل الابتدائية

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