فى يوم ميلاد جومانا مراد.. محطات الرحلة من الإعلام إلى الفن

تحتفل الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلادها، اليوم الاثنين الموافق 1 أبريل، والتى شاركت في الدراما والسينما المصرية بالكثير من الأعمال الفنية بالتمثيل، بعد رحلة مع الإعلام كمقدمة برامج.

البداية مع الإعلام

عملت الفنانة جومانا مراد فى مجال الإعلام كمقدمة برامج، وكانت لا تفكر دخول عالم الفن، رغم ضغط كل من حولها لتصبح فنانة وإيمانهم بموهبتها، إلا أنها كانت تعشق الإعلام، حتى جاءت الصدفة بعرض أحد الأدوار الفنية عليها، وبضغط من كل المحيطين بها وافقت وكانت البداية مع رحلة الفن والتى جاءت بالصدفة.

سر المشهد الفني الأول فى حياتها

بدأت الفنانة جومانا مراد كممثلة فى دور بسيط، ولكن مع المشهد الأول كانت لا تفهم الكثير عن طبيعة المهنة، واتخذت قرار بعدم تكرار التجربة ومع نهاية باقي المشاهد لن تعاود لفكرة الفن مجدداً، وستظل فى حقل الإعلام الذى تعشقه.

وعلقت الفنانة جومانا مراد فى لقاء تلفزيونى لها أن سبب تغيير القرار والاستمرار فى مجال الفن أنها مع المشهد الثاني شعرت بسعادة كبيرة وزالت رهبة اللوكيشن، وحدث إندماج كبير مع الحالة الموجودة، ومنذ ذلك اليوم وهي تعشق الفن والتمثيل.

تحدي تغيير اللهجة

تحدي تغيير اللهجة هو الأصعب لبعض نجوم العرب بتواجدهم فى مصر، حيث هناك الكثير لم يستطع ضبط اللهجة المصرية وهو ما يمثل بعض الحواجز بينه وبين المشاهد، ولكن استطاعت الفنانة السورية جومانا مراد أن تتقن اللهجات بشكل كبير، وهو ما أكدته فى أن الأصل فى هذا الموضوع هو عشقها لفكرة إختلاف اللهجات، وهو ما يمثل دافع كبير لاعتباره تحدي للفنان، للدرجة التى وصلت أنها قدمت أدوار الفتاة الشعبية المصرية، وقدمت اللهجة الصعيدية واتقنتها، وأن الدافع هو حب الدور الذى يخرج أفضل ما لدي الفنان.

عشق مصر



أعربت الفنانة السورية جومانا مراد أنها تملك روح مصرية، وكانت تحلم بالتمثيل من خلال مصر، والتى تعتبر بوابة العبور لنجوم العرب، حتى سنحت لها الفرصة من خلال مسلسل "الطارق"، ومن هذا اليوم وهي مستقرة فى مصر.

وتابعت أنها لا تستطيع الإبتعاد عن مصر أكثر من أسبوع، وأنها منذ قدومها مصر جاءت هي وأهلها وحتى الأولاد قررت أن يتلقوا التعليم المصري، لأنها لا تنوي الخروج من مصر وتعتبرها بلدها الثاني.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة السورية جومانا مراد العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الشياطين، لحظات أنوثة، كبارية، شعبان الفارس، الفرح، كف القمر، الحفلة، يوم ١٣"، وعلى مستوى الدراما قدمت "قلب حبيبة، الشارد، ساعة عصاري، وجه العدالة، باب الحارة، مطلوب رجال، خيانة عهد، بابا المجال، عتبات البهجة".