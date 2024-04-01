بالفيديو.. التموين تكشف تفاصيل طرح منتجات كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

كشف اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل طرح الوزارة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقال "أشرف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين ستطرح في منافذ مستقلة منعا من حدوث تداخل في استخدام كروت الخبز البلدي.

وأضاف: "منافذنا منتشرة على مستوى محافظتي القاهر والجيزة بواقع 15 منفذا بالإضافة إلى كل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات بالوجه البحري والوجه القبلي".

وتابع: "نحن معنيون بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري، وكُلفنا بتوفير منتجات كحك العيد بجودة عالية وأسعار متميزة تحقق التوازن في الأسعار للتعامل مع موجة الغلاء، وسنطرح البسكويت والكعك والبوتيفور وتبدأ من 1 كيلو والأسعار تبدأ من 140 جنيه للكيلو، وسنطرح أيضا العلب المشكلة التي تصل إلى 5 كيلو ويبدأ سعر العلبة من 155 جنيه".