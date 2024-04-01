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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. إجلاء عشرات الجرحى من محيط مجمع الشفاء الطبي إلى المستشفى المعمداني

إحراق وتدمير الاحتلال
إحراق وتدمير الاحتلال لجميع مباني مجمع الشفاء
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أنه تم إجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين من محيط مجمع الشفاء الطبي إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ومنذ قليل، قالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك مئات الجثث لشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به غرب مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الاحتلال قام بإحراق مباني مجمع الشفاء ونتج عن ذلك خروج مباني المجمع الطبي بالكامل عن الخدمة، كما أوضحت أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدًا.

وأكد شهود عيان في محيط مجمع الشفاء الطبي، أن الاحتلال الإسرائيلي ترك خرابًا واسعًا في مجمع الشفاء الطبي ودمارًا هائلًا في محيطه.

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