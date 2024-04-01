دينا فؤاد: اجتهدت فى حق عرب ودورى صعب بسبب المشاهد الدرامية

الإثنين 01/أبريل/2024 - 03:14 ص

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بهذا النجاح الكبير لمسلسل حق عرب بشكل عام ولدورها وشخصية " حنان " بالمسلسل والذي نال استحسان المشاهدين والنقاد، وأصبحت ترند منصة X تويتر سابقا

وأشارت دينا فؤاد إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل الكبيرة على دورها في مسلسل حق عرب مع النجم أحمد العوضي، موضحة أنها كانت تجتهد قدر استطاعتها في التصوير نظرا لصعوبة الشخصية والدور ووجود الكثير من المشاهد الدرامية الصعبة التي تتطلب الظهور بشكل صادق على الشاشة.

وأضافت دينا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنها عملت باجتهاد على دورها في حق عرب، قائلة: “قلت شخصية حنان يا هيتعمل حلو قوي او هتتعرض للانتقاد والأداء السيىء”

واستكملت: "عملت كل اللي اقدر عليه وكان عندي إصرار غير طبيعي انجح ومكنتش متوقعة النجاح دا وأنه يوصل لمقارنات مع دوري في مسلسل جمال الحريم وهو أيضا كان دور صعب ولكن نظرا لدراما رمضان كان دور حنان مسلط عليه الأضواء اكثر".

https://youtu.be/O8OIgqd9YpE?si=LX0rAJa6sObR5vAf