هاجر السراج ترحل فجأة وتترك لأبيها رسالة وداع مؤثرة في إمبراطورية ميم

فاجأت منى أبو المجد (هاجر السراج) أبيها برحيلها عن بيت العائلة في السر ليلًا بينما كان جميع من في البيت نائمًا، وتركت رسالة له مفادها أنها حاولت كثيرًا أن تقنعه بقرار السفر ولكنه كان يرفض، وأنها لم تستطع تأجيل حلمها أكثر من ذلك، وهذا خلال الحلقة ال21 من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم.

وحاولت منى توديع أفراد العائلة بشكل غير مباشر حيث جمعتها مشاهد مع كل من أختها وعمتها وأبيها وظهر عليها التأثر العاطفي عندما كانت تنهي الحديث مع كل منهم على حدة وكأنها أرادت أن تودعهم للمرة الأخيرة قبل رحيلها في بعثة تابعة لكلية الحقوق لاستكمال دراستها العليا بالخارج.

وجاء هذا القرار بعد استنفاد منى كل الحلول لإقناع أبيها بالسفر، ومن ضمن هذه الحلول قرارها الزواج من زميلها، حتي يتسنى لها السفر بحرية، ولكن أبيها يرفضه رفضًا قاطعًا، خاصة بعد اكتشافه كذبه وخداعه له، بادعائه الانتماء إلى عائلة أرستقراطية ثرية، مخفيًا حقيقة عائلته المتواضعة، وهو الأمر الذي جعل الأب لا يأتمنه على ابنته.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.