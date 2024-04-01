اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها المقاومة الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ومنذ قليل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن وفاة 21 مريضًا في مسشتفى الأمل بغزة منذ تعرضه للحصار في 18 مارس.

كما دعا إسرائيل لفتح ممر إنساني حتى نتمكن من نقل المرضى في مسشتفى الأمل المحاصر بغزة، وتسهيل عمل الطواقم الطبية والتوقف عن اعاقة عملهم لإنقاذ المصابين والشهداء.

وأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين أمس الأحد، جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على تجمع لعرب الرشايدة المحاذي لمنطقة نبع العوجا، واعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي، والحجارة.