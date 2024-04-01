فريدة الشوباشي: قلوبنا شاورت على الرئيس السيسي.. والأوضاع قبله كانت لا تليق بمصر

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بتحقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهضة الاقتصادية والتنموية الكبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، قائلة: «كنا عايشين بظروف لا تليق بمصر، وقلوبنا شاورت على السيسي لما شوفناه علطول».

وأضافت فريدة الشوباشي خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» المذاع على قناة صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد طفرة في تطوير الطرق والمستشفيات والموانئ والقطاع الصحي وجميع المشروعات القومية في مصر.

وتابعت الشوباشي: الحوار الوطني وتمكين المرأة في المناصب القيادية من الأشياء الإيجابية أيضًا ضمن إسهامات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، «من العبارات الرائعة أن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، وهذا الشعار سيتحقق من خلال العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات المختلفة».