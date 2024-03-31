ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مفتي الديار لـ"الضفة الأخرى": الجماعات الإرهابية تحكم على المجتمع بالكفر لهذا السبب

الدكتور شوقي علَّام،
الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجماعات الإرهابية تقوم بالتدمير والاحتراب وقتل الأنفس وترويع الآمنين بهدف تغيير المنكر، أو الوضع القائم الذي لا يُطبق الشريعة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عناصر هذه الجماعات تحكم على المجتمع بالكفر، لأن هذا المجتمع يحتكم إلى قوانين وضعية من قبل البشر، ويدعي بأن من وضع هذه القوانين نصب نفسه كسلطة تشريعة مكان الله عز وجل. 

وأوضح أن عناصر الجماعات الإرهابية انساقت وراء دعوات كاذبة، ولو أن هؤلاء قاموا بسؤال أهل الاختصاص لفهموا حقيقة القضية، مشيرًا إلى التجربة المصرية في تطبيق الشريعة من أنجح التجارب، فقبل عهد محمد علي كان القضاء يحكم بالفهم، مع الاستعانة بأقوال الأئمة والفقهاء، وعندما جاء محمد علم قام بإصدار قانون مستمدة من الشريعة، وينظم العقوبات، فالعقاب حق حصري على الدولة.

الدكتور شوقي علام الجماعات الإرهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم