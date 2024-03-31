الزمالك يحسم مباراة الذهاب أمام فيوتشر بثنائية في ربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق الزمالك الفوز بنتيجة 2-1، على حساب فريق فيوتشر، ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

سجل هدف فيوتشر اللاعب علي ياسر، بينما سجل ثنائية فريق الزمالك، حمزة المثلوثي، وأحمد مصطفي زيزو .

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشارك زيزو بديلا ليوسف أوباما خلال اللقاء بعد تعرض أوباما لإصابة قوية أدت إلي كسر إحدي أسنانه.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 من شهر أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي .