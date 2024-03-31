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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين في التجمع الأول  وانتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة آخر بشارع التسعين  أمام دخلة النادي الأهلي بمنطقة التجمع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة 12شخصا جراء الحادث. 
وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.

تصادم سيارتين التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة