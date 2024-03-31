إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول

الأحد 31/مارس/2024 - 11:05 م

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين في التجمع الأول وانتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة آخر بشارع التسعين أمام دخلة النادي الأهلي بمنطقة التجمع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة 12شخصا جراء الحادث.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.