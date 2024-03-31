التنمية الشبابية بالجزيرة يكرم 319 أما مثالية فى حفل فني على المسرح الروماني

كرم مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة عدد 319 أم خلال حفل فني كبير علي المسرح الروماني

احي الحفل عدد من نجوم الغناء علي رأسهم المطربة نادية مصطفي والمطرب حلمي ابو ضيف والمطرب حمدي ابو ضيف

وقام بتكريم الأمهات خلال الحفل جمال الرملي رئيس مجلس الادارة ومختار حامد امين الصندوق وشريف منصور المدير التنفيذي وسط حضور عدد كبير من الاعضاء مليء جنبات المسرح الروماني

كما قامت ادارة المركز بتكريم الفنانة نادية مصطفي وحرص عدد كبير من الآعضاء علي التقاط الصور معها

أقيم الحفل السنوي علي هامش الاحتفال بعيد الأم بتوجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

واشاد الاعضاء بالتنظيم المميز للحفل والفقرات الفنية المتنوعة للمطربين

ومن جانبها حرصت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز من خلال الصفحة الرسمية علي عمل بث مباشر للحفل الفني ونشر صور التكريم للأمهات والتي لاقت تفاعل كبير من الآعضاء

وعلي جانب اخري واحتفالا بالأجواء الرمضانية ينظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الدورات والفعاليات الرياضية في جميع الألعاب بالإضافة إلى الخيمة الرمضانية وتنظيم عدد من المسابقات والندوات الدينية علي مدار الشهر الكريم