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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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التنمية الشبابية بالجزيرة يكرم 319 أما مثالية فى حفل فني على المسرح الروماني

مركز التنمية الشبابية
مركز التنمية الشبابية بالجزيرة
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كرم مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة عدد 319 أم خلال حفل فني كبير علي المسرح الروماني 
احي الحفل عدد من نجوم الغناء علي رأسهم المطربة نادية مصطفي والمطرب حلمي ابو ضيف والمطرب حمدي ابو ضيف 
وقام بتكريم الأمهات خلال الحفل جمال الرملي رئيس مجلس الادارة ومختار حامد امين الصندوق وشريف منصور المدير التنفيذي وسط حضور عدد كبير من الاعضاء مليء جنبات المسرح الروماني 
كما قامت ادارة المركز بتكريم الفنانة نادية مصطفي وحرص عدد كبير من الآعضاء علي التقاط الصور معها 
أقيم الحفل السنوي علي هامش الاحتفال بعيد الأم بتوجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
واشاد الاعضاء بالتنظيم المميز للحفل والفقرات الفنية المتنوعة للمطربين 
ومن جانبها حرصت ادارة العلاقات العامة  والاعلام بالمركز  من خلال الصفحة الرسمية علي عمل بث مباشر للحفل الفني ونشر صور التكريم للأمهات والتي لاقت تفاعل كبير من الآعضاء

وعلي جانب اخري واحتفالا بالأجواء الرمضانية ينظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الدورات والفعاليات الرياضية في جميع الألعاب بالإضافة إلى الخيمة الرمضانية وتنظيم عدد من المسابقات والندوات الدينية علي مدار الشهر الكريم

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