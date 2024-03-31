أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازات رياضية متميزة فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى دورة الألعاب الأفريقية التى نظمت فعالياتها بمدينة أكرا الغانية بمشاركة 44 دولة، حيث نجح 45 لاعبا ولاعبة من نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية فى الحصول على عدد 54 ميدالية متنوعة من إجمالى 107 ميدالية حققتها البعثة المصرية فى الألعاب الفردية وذلك بواقع 37 ميدالية ذهب و13

فضة وعدد 4 برونز.



وتمكن لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية من الحصول على 7 ميداليات ذهبية من إجمالى 9 ، حققها اللاعبون مع المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة للكبار والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بمدينة برج العرب بالأسكندرية بمشاركة 173 لاعب ولاعبة مثلوا 29 دولة ، لينضم اللاعبين السبعة إلى قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 ، ويصبح إجمالى لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤهلين للمشاركة بالأوليمبياد 19 لاعب ولاعبة بمختلف الألعاب الرياضية.



كما شارك 40 لاعبت ولاعبة من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن 89 لاعبا ولاعبة يمثلون قوام المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة مرحلة تحت (17سنة – 20 سنة ) كبار التى جرت فعالياتها بمدينة برج العرب بمشاركة 104 لاعب ولاعبة مثلوا 29 دولة ، ونجح لاعبوا أندية المؤسسات الرياضية العسكرية فى الحصول على 40 ميدالية متنوعة من إجمالى 83 ميدالية حققها المنتخب المصرى بواقع 27 ميدالية ذهب و8 فضة و5 برونز.





هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من لاعبى ولاعبات نادى طلائع الجيش

وأندية المؤسسات العسكرية الرياضية لقدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.