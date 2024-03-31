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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: الاحتلال يعتقل 107 مرضى من مستشفي الشفاء أغلبهم حالات خطيرة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنه في اليوم 14 من الحصار المفروض على مستشفى الشفاء الطبي واستنادًا إلى شهادات من الكادر الطبي داخل المستشفى، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 107 مريض، معظمهم حالات خطرة كانوا في وحدة العناية المركزة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته باللغة الإنجليزية وحصلت البوابة نيوز علي نسخه منه، اليوم الاحد، أنه  تم احتجاز 60 من الكادر الطبي في مبنى إداري قديم يقع داخل ممتلكات المستشفى الذي لا يمتلك القدرة على استيعاب عدد كبير من المرضى أو توفير المعدات اللازمة.

وتابع البيان،  العديد من أفراد الكادر الطبي وصف الوضع بأنه مروع وغير إنساني؛ حيث لا يوجد هواء نقي، ولا توجد نظافة جيدة، ولا مياه شرب، وتقديم كمية ضئيلة جدًا من الأدوية مما أدى إلى إصابة الجروح بالتهابات وظهور ديدان فيها. وأشار الأطباء إلى أنهم نفدوا من القفازات في العملية الجراحية، لذا أغلقوا.

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