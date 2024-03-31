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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لجنة تأمين المساعدات بغزة تقرر إيقاف أعمالها بسبب استمرار اعتداء الاحتلال

مساعدات
مساعدات
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قالت اللجنة الشعبية والعشائرية لتأمين المساعدات في محافظة غزة والشمال، إنها قررت توقف اللجان الشعبية والعشائرية عن تأمين المساعدات؛ بسبب استمرار اعتداء الاحتلال عليها وارتكابه مجازر بحقها.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة في بيان صحفي، اليوم الاحد، بضرورة العمل على إعادة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي و الصليب الأحمر للعمل في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، كما طالبت الأمم المتحدة ببرنامج إغاثي متكامل يغطي احتياجات الأُسر من حيث الكم والنوع.

وأكدت اللجنة ، أن الاحتلال تسبب  بفوضى ومجاعة،  بسبب رفضه السماح للمؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ووكالة "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي بالعمل في محافظة غزة ومحافظة الشمال.

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