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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بنك القاهرة يطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أعلن بنك القاهرة عن اطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية فى إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة خصيصا لدعم اعتماد السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذى: "باعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة فى مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دوماً بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التى نعمل على تطويرها يومياً بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم فى تبني مستقبل اخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري.

وتابع عفت: إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية للتحول للإقتصاد الأخضر، مشيراً أن البرامج التمويلية التى يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائة وتمويل الواح الطاقة الشمسية تأتى ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلة التى تدعم رؤية البنك في هذا المجال.

وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصى لتمويل الواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6مليون جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالاضافة الي التعاقد مع العديد من المعارض وشركات الواح الطاقة الشمسية لتوافير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.

هذا ويعد بنك القاهرة من أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والإجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسات وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، حيث يمر بنك القاهرة بمرحلة تطور جديدة ليتحول خلالها إلى بنك مستدام. 

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