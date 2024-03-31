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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم في الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة من ضبط شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، متهم بجريمة استدراج فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الوراق شمال المحافظة.

كان قد تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغًا من إحدى السيدات تتهم فيه جارها، طالبًا في العشرينات من عمره، بأنه قام باستدراج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سطح العقار والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة في جسدها.

وبعد التحقيقات اللازمة واستصدار أذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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