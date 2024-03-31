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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"قطار كبيتانو" يصل إلي المرحلة النهائية بملاعب مديرية الجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية فعاليات مهرجان “كبيتانو الجيزة” والتي تقام بملاعب المديرية في الألعاب الجماعية (كرة قدم - سلة - يد - طايرة) والفردية (ألعاب قوى - تنس طاولة - كرة سرعة) لجميع المراحل التعليمية علي مستوي مدارس المحافظة بنين وبنات.


وبناء على ذلك فقد قامت كل مدرسة داخل كل إدارة بعمل دوري بين الفصول لاختيار الأفضل للمشاركة في تصفيات الإدارة المؤهلة لبطولة المحافظة.


والإشراف الفني من توجيه عام التربية الرياضية بقيادة أسامة إبراهيم  موجه عام التربية الرياضية، وأعضاء التوجيه.

الألعاب الجماعية المراحل التعليمية توجيه عام التربية الرياضية محافظة الجيزة