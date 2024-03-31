مركز التدريب الطبي بجامعة سوهاج يبدأ دوراته التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تفعيل مركز التدريب الطبي بكلية الطب بالجامعة، والذي يتم من خلاله تنظيم عدد من الدورات الطبية المتنوعة وبصفة دورية، بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك إيماناً وحرصاً من إدارة الجامعة علي اهمية الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي ورفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة تخصصاتها ودرجاتها داخل المستشفيات الجامعية، ولتمكين الأطباء من النشر العلمي، والإشراف على الرسائل العلمية لتنمية البحث العلمي بشكل عام.



من جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ، أن المركز يعد الوحيد بجنوب الصعيد، والثالث علي مستوي الجمهوربة بعد جامعتي القاهرة والاسكندرية، لتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأطباء الإمتياز، والطلاب من المستوي الأول حتي المستوي الخامس، حيث تتم المحاضرات النظرية بشكل دوري يعقبها التدريب العملي.

وقال الدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، إنه تم وضع لائحة مالية للمركز تحدد اسعار الدورات، كما ان بعض الدورات يتم اعتمادها من المركز والنقابة العامة للأطباء بالقاهرة، وتفيد المتدربين في الترقي وفي مجال تخصصهم، لافتاً الي ان مقر المركز يقع بالمستشفي الجامعي القديم، ويضم ٧ قاعات تدريبة مزودة بجميع التقنيات الحديثة.

وأوضح الدكتور احمد علي اسماعيل مدير المركز ان مدة الدورة تتراوح بين يوم إلى اثنين حسب نوعها، ويتم الحجز المسبق داخل مقر المركز، مشيرا الي انه تم تنظيم العديد من الدورات المختلفة للطلاب منها دورات اسعافات أولية وانعاش قلبي ورئوي، والتعامل مع الحروق والممرات الهوائية وتركيب الحقن الأمن والغرز الجراحية، وعلي مستوي أطباء الامتياز عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وحالات الصدمة وأنواع المحاليل، ودورات اخري لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مثل الإشراف العلمي على الرسائل والنشر العلمي والبحث العلمي، إضافة الي تنظيم دورات في كافة التخصصات.

جدير بالذكر أن الدورات يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة معتمدة.