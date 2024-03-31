أحمد عمر هاشم يوضح مكانة الرسول في القرآن.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مكانة الرسول في القرآن الكريم.

وقال أحمد عمر هاشم خلال تقديمه برنامج «اقرأ»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن سورة «محمد» والتي سميت بسورة القتال بين الله تعالى فيها جزاء الكافرين والمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

وتابع أحمد عمر هاشم: سورة الحجرات جاءت منبهة إلى مقام النبي ومكانته والتأدب معه، بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ.

واستكمل عمر هاشم قائلا: تلك الآيات نزلت في المؤمنين لكي يعلموا مقام النبي وقدره والتأدب معه في الحديث.

