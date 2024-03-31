اليوم.. مطارا مرسى علم والغردقة يستقبلان 26 ألف سائح أوروبية

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الأحد، الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات وفى صدارتهم الألمان والانجليز والروس.

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الأحد، عن وصول قرابة 26 ألف سائح يصلون على متن 131 رحلة طيران من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية.



وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر، حالة من الانتعاشة السياحية تزامنًا مع فصل الربيع وارتفاع نسب الإشغال السياحي.



ويستقبل مطار الغردقة الدولي، 20 ألف سائح يصلون على متن 102 رحلة طيران دولية، حيث تشهد العاصمة أعلى نسب إشغال بين مختلف مدن البحر الأحمر.

ويتوقع العاملين بقطاع السياحة، أن تكون فنادق الغردقة كاملة العدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع حرص العديد من الأسر المصرية على الاستمتاع به على شواطئ واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر، 29 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.

يأتي ذلك ضمن 156 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع الجاري، بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة.