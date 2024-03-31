هالاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى فى قمة أرسنال

يستضيف فريق مانشستر سيتى، نظيره ارسنال، المحترف ضمن صفوف محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، فى قمة منافسات الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وتأتى قمة مبارايات الدورى الإنجليزى، بين فريق مانشستر سيتى الذى يستضيف ارسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى:أورتيجا.

خط الدفاع: آكي - دياز - أكانجي - رودري.

خط الوسط: كوفاسيتش - دي بروين - سيلفا .

خط الهجوم: فودين - ألفاريز - هالاند.

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة المنافسة على عرش البريميرليج، وازاحة الأخر من طريق الظفر باللقب الأقوى فى عالم دوريات الساحرة المستديرة.

ففى حالة فوز ارسنال بدون النظر إلى نتيجة مواجهة ليفربول وبرايتون، سيواصل تربعة على قمة الترتيب، وفى حالة تعادله وفوز الريدز، سيحل فى الوصافة، بينما يسعى السيتى لحصد الثلاث نقاط وعينه على مواجهة ملعب "آنفيلد".

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج، بـ64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الوصيف، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

