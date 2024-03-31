سلامة الغذاء: تسجيل 54 منتج أغذية خاصة وفحص 845 منتجا جديدا في أسبوع

اعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 23 - 29 مارس الجاري ، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بتسجيل 54 منتج و6 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 845 منتج جديد، و أصدرت 5 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 1 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح في محافظة البحيرة، وتم تسجيل 1 موقع لتخزين القمح بمحافظة الجيزة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 547 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، المنوفية، الإسكندرية، سوهاج والغردقة ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1657 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم شن حملة مشتركة على عدد 6 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 354 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 342 معاينة، فيما استوفت 92 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 29 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا والبحيرة.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم، المنوفية والبحيرة.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 438 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 57 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 2 مأمورية رقابية في محافظتي القليوبية والشرقية.