صلاح يبحث عن رقم تاريخى فى مواجهة برايتون

يبحث الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، عن تسجيل رقم تاريخى فى مواجهة الليلية أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

حيث يستضيف فريق ليفربول فى تمام الثالثة من مساء اليوم الأحد نظيره برايتون، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويحتاج "مو" صلاح، إلى تسجيل تمريرة حاسمة فى مواجهة الليلة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر في 3 مواسم متتالية.

حيث يدون محمد صلاح متوسط هدف أو تمريرة حاسمة كل 76 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أفضل معدل لأي لاعب خاض 180 دقيقة على الأقل في المسابقة هذا الموسم.

ويدخل فريق ليفربول، اللقاء رافعاً شعار الفوز لا بديل عنه، وحصد الثلاث نقاط، فى ظل منافسة الشرسة التى تشهدها قمة "البريميرليج"، بين الثلاثى ارسنال والريدز ومانشستر سيتى.

ويقود محمد صلاح التشكيلة المتوقعه لفريق ليفربول، فى مواجهة الليلة والتى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – جو جوميز .

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.



ويحتل فرييق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى بفارق الأهداف عن ارسنال المتصدر ، والذى يستحوز كلاهما على 64 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

