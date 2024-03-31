مواصلة الحملات الأمنية لضبط حائزي الألعاب النارية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وترويجها من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم وبحوزته (1,2مليون قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان .. وبحوزتهما (13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

ضبط (3 أشخاص) بمحافظة الجيزة.. وبحوزتهم (73277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة الإسكندرية .. وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.