ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة سيدة بقنا

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة سيدة بقنا.. وضبط طرفيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز  شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة المركز. 
 بالإنتقال والفحص تم ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات جيرة زراعية بين طرف أول: (4 أشخاص إحداهم "متوفية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات) ، طرف ثان: (عامل "مصاب برش خرطوش" وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات).. جميعهم مقيمين بمحل البلاغ.. قام على إثرها الطرفين بتبادل إطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهم البعض من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما تسبب فى الإصابات المشار إليها ووفاة أحد أفراد الطرف الأول.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية قنا بندقية