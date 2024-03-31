خاص| القصة الكاملة لأزمة تعاطي رمضان صبحي للمنشطات

ترددت في الساعات الماضية شائعات عن تعاطي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني للمنشطا، وأن هناك أزمة كبيرة تعرض لها اللاعب وأصبح مهددًا بالإيقاف.



وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن وقوع أحد لاعبي منتخب مصر في كشف تحليل المنشطات في الفترة الأخيرة.



وقال «شوبير»، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: هناك لاعب دولي مهم، لم يكن في المنتخب خلال الفترة الأخيرة لن أكشف عن اسمه، عنده مشكلة في المنشطات، اللاعب عنده مشكلة حقيقية، أنا عارف القصة من بدايتها لنهايتها.



وقال مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب بريء ولم يتعاطى المنشطات ولا صحة لإيجابية العينة الخاصة به.



وأضاف المصدر في تصريح لـ«البوابة نيوز»، أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أرسلت خطابًا إلى نادي بيراميدز تؤكد فيه وجود أزمة في العينة التي تم سحبها من رمضان صبحي عقب إحدى مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.



وشدد المصدر على أن رمضان صبحي بريء ولم يتعاطى المنشطات وكل ما حدث أنه عندما تم اختيار اللاعب للخضوع لكشف المنشطات، الطبيب المختص بسحب العينة تأخر وهو ما أغضب رمضان ودخل في أزمة معه وقتها.



وكشف المصدر أن العينة التي تم سحبها من رمضان صبحي كانت منذ 8 شهور واللاعب فوجئ مؤخرا بوصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يؤكد أن نتيجة العينة جاءت فاسدة وليست إيجابية كما يردد البعض.