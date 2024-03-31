«رمضانك صحة»| الرعاية الصحية تصل لـ44 ألف منتفع بالأقصر منذ بداية رمضان.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أمس السبت، عن تمكنها من الوصول إلى ما يقرب من 44000 منتفع داخل محافظة الأقصر في النصف الأول من شهر رمضان الكريم وذلك من خلال المبادرة الرمضانية "رمضانك صحة لكل العيلة".

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية، مبادرتها الرمضانية للعام الثالث على التوالي، بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بناء على تعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التامين الصحي الشامل.

وتعرف المبادرة باسم "رمضانك صحة لكل العيلة" والتي تنطلق طوال شهر رمضان الكريم بزيارات منزلية مجانية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والمقرر فيها استهداف أكثر من 30 ألف مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة الأقصر.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أطلقت المبادرة الرمضانيه لأول مرة منذ ثلاث سنوات لاستهداف أصحاب الأمراض المزمنة وتعزيز متابعة الحالة الصحية لهم طوال ساعات الصيام، إلا أنه بناء على تكليفات الدكتور "أحمد السبكي" لهذا العام، تم استهداف مبادرة 2024 لمتابعة مرضى السكر والضغط، والفئات الأولى بالرعاية من "كبار السن" أو "ذوي الهمم"و "غير القادرين" بالإضافة إلى "الحالات المرضية عالية الخطورة".

فيما تسعى الرؤية العامة "لرمضانك صحة لكل العيلة" إلى ترسيخ فكرة الوقاية من مخاطر الأمراض المزمنة من خلال المتابعة المستمرة والوعي الصحي لثقافة الاستخدام الأمثل للدواء والتغذية السليمة، بالإضافة إلي تعزيز الصورة الذهنية للمنتفعين من منظور الرعاية الصحية.

ووجه "السبكي" بحصر كافة الحالات الممكن استهدافها بالمحافظة، ليرتفع إجمالي المستهدف من 30000 منتفع الي ما يقرب من 83000 منتفع مع مضاعفة عدد الفرق الطبية المتحركة لتصل إلي 108 فرقة طبية خارجية تعمل على مدار اليوم.

وتوجهت الفرق الطبية المتحركة للمتابعة الطبية لمرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة عامة من كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، فيما شملت الزيارة الصحية الخارجية والمجانية ما يقرب من 18000 زيارة منزلية بمحافظة الأقصر ونواحيها، بالإضافة إلى ما يقرب من 26000 زيارة لمختلف المنشآت العامة.

هذا وقد تم تخصيص ما يقرب من 54 فريق طبي متحرك للمبادرة المنزلية، بالإضافة إلى عيادات متحركة ايضا جاري تجهيزها للعمل خلال الشهر الكريم.

كما وجهت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمد ساعات العمل مساءا لخدمات العيادات الخارجية طوال شهر رمضان على أن تكون حتى الساعة التاسعة ليلا بالوحدات والمراكز الصحية، وحتى الساعة العاشرة مساء في عيادات الإحالة المتخصصة بالمستشفيات.

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