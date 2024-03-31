اليوم.. ليفربول بقيادة محمد صلاح يستضيف برايتون

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، اليوم في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، نظيره برايتون على ملعب أنفيلد، في مباراة تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويديرها تحكيميًا الحكم دافيد كوت.

ويدخل الريدز، المباراة بمعنويات مرتفعة متسلحًا بعودة صلاح إلى المباريات من جديد، وذلك بعد غياب فترة طويلة للإصابة وتمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتمثل مباراة ليفربول وبرايتون، الظهور الأول للفرعون المصري أساسيًا في تشكيل حمر الميرسيسايد في البريميرليج منذ 1 يناير 2024 أمام نيوكاسل يونايتد، حيث عاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة سبارتا براج التشيكي، بعد فترة غياب امتدت لـ73 يومًا، وأحرز هدفًا وصنع 3 آخرين لزملائه في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بينما كانت آخر أهداف نجم المنتخب الوطني مع فريقه بالموسم الحالي، حينما سجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 4-3، ليودع الريدز منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي.

محمد صلاح

ويسعى ليفربول لحصد الثلاث نقاط من ضيفه برايتون، لمواصلة المنافسة على اللقب مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يأتي رفاق محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، إذ يتساوى الثنائي في عدد النقاط (64)، بينما يحتل السيتي المركز الثالث وفي رصيده 63 نقطة.

فيما يحتل فريق برايتون، المركز التاسع وفي رصيده 42 نقطة، ليعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي مجددًا عقب توديعه لبطولة الدوري الأوروبي بالخسارة من روما بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.