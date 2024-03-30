مواجهات واسعة في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

بعد دعوة من عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، للنزول إلى الشوارع في مدينة تل أبيب، قام حشود من الإسرائيليين بغلق شارع ديزنجوف في المدينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

ويطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن المتظاهرين مَنعوا حركة المرور في شارع ديزنجوف.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التجمع غير قانوني، وقامت باعتقال اثنين من المتظاهرين، وفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل".