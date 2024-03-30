تكريم رئيس الطائفة الإنجيلية في إفطار بنها بحضور نائبي محافظ القليوبية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في إفطار إحدى المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية ببنها التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بالنيابة عن سيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، كما شارك بالحضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داوود إبراهيم، أمين عام وجه بحري لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ سمير جاب الله، مدير عام مدرسة السلام ببنها، وهالة توما، مدير مدرسة رمسيس الجديدة، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور عمرو صلاح الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

قدم الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، درع التكريم لرئيس الطائفة الإنجيلية تقديرًا لجهوده الوطنية ودوره المتميز في دعم المؤسسات التعليمية، كما رحب الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، بالدكتور القس أندريه زكي وجميع الحضور متمنيًا دوام السلام والمحبة لجميع المصريين في هذا الأيام المباركة.

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