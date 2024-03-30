وزارة الرياضة تكشف سبب نشر صور اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان رسمي - منذ قليل - الهدف من نشر صور لاعب لاعب فيوتشر المصاب أحمد رفعت.



وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: «قام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بنشر صور للاعب أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف طمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها».

وأوضح، أن زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولى، موضحًا أن الوزير يتابع حالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "الزيارة اليوم كانت بعد تواصل مع مسئولى المستشفى بشأن حالة اللاعب اليوم والتى أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الأول، ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".