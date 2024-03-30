رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يعين مديرًا جديداً لقطاع التنمية بالإبروشية

نظم اليوم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية تدريب للعاملين بالقطاع تحت عنوان "بداية جديدة" بالتعاون مع هيئة "فكر تاني للتدريب والاستشارات"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأعلن رئيس الأساقفة خلال التدريب القائم للعاملين، أنه تم تعيين سلوى صبري مديرًا لقطاع التنمية بالإبروشية، مصليًا لها أن يقودها الله في عملها ويعطيها الحكمة في إتخاذ القرارات.

وقدم كلاً من سلوى صبري مؤسس ومدير هيئة "فكر تاني للتدريب والاستشارات" ومدير قطاع التنمية بالإبروشية، والمهندس مينا ميلاد نائب مدير مؤسسة "فكر تاني للتدريب والاستشارات"، محاضرات ومناقشات حول توحيد المفاهيم وطرق التنمية وحل المشكلات.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.