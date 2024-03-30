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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يعين مديرًا جديداً لقطاع التنمية بالإبروشية

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي
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نظم اليوم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية تدريب للعاملين بالقطاع تحت عنوان "بداية جديدة" بالتعاون مع هيئة "فكر تاني للتدريب والاستشارات"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأعلن رئيس الأساقفة خلال التدريب القائم للعاملين، أنه تم تعيين سلوى صبري مديرًا لقطاع التنمية بالإبروشية، مصليًا لها أن يقودها الله في عملها ويعطيها الحكمة في إتخاذ القرارات.

وقدم كلاً من سلوى صبري مؤسس ومدير هيئة "فكر تاني للتدريب والاستشارات" ومدير قطاع التنمية بالإبروشية، والمهندس مينا ميلاد نائب مدير مؤسسة "فكر تاني للتدريب والاستشارات"، محاضرات ومناقشات حول توحيد المفاهيم وطرق التنمية وحل المشكلات.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

قطاع التنمية للكنيسة الأسقفية بداية جديدة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك