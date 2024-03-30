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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر تواصل المشاركة فى المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

مساعدات غذائية لفلسطين
مساعدات غذائية لفلسطين
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واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30)  من مارس الجارى فى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

واستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

وتواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولى لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التى يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع .
 

القوات الجوية المصرية المساعدات الغذائية المواطنيين الفلسطينيين