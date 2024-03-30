بيع آثار مقلدة.. القبض على متهمين بالنصب على المواطنين في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في الآثار المقلدة والنصب علي المواطنين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالترويج لبيع آثار مقلدة بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين ويحوزتهم 322 تمثال مقلد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.