ميقاتي: اليونيفيل تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الأليم

تضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي مع القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، اليوم السبت، وذلك بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو.

وعبّر رئيس الحكومة عن إدانته لهذا الحادث الخطير.

وقد تبلغ رئيس الحكومة من الجنرال لازارو أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بإصابة 4 عناصر من قوات "اليونيفيل"، جراء تعرضهم لقصف من مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رميش جنوبي لبنان.

يأتي ذلك في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر على حدود لبنان، وسط مخاوف دولية وإقليمية من اتساع دائرة الحرب في المنطقة، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.