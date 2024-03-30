برشلونة تعلن زيادة الضريبة السياحية بحثا عن "الكيف وليس الكم"

أعلنت مدينة برشلونة -المدينة الأكثر استقبالا للسائحين في إسبانيا- عن زيادة ضريبة السياحة اعتبارًا من الاثنين 1 أبريل 2024، وسوف يتعين على السائحين القادمين إلى برشلونة الآن دفع ضريبة المدينة، التي تم رفعها من 2.75 يورو إلى 3.25 يورو، ما يعادل 18 % زيادة في الأسعار بمقدار 0.50 يورو.

وعلاوة على ضريبة المدينة، سيتعين على السائحين أيضًا دفع الضريبة الإقليمية، والتي تختلف باختلاف نوع الإقامة التي يقيمون فيها، ويمكن أن تكلف إحدى الضرائب السياحية في برشلونة للزائرين ما لا يقل عن 12 يورو في الأسبوع الواحد، كما يمكن أن تبلغ الضريبة الإقليمية ما بين 1.70 يورو و3.50 يورو في الليلة، اعتمادًا على نوع مكان الإقامة الذي اختاره الزوار، وعلى سبيل المثال، سيتعين على الزوار المقيمين في فنادق أربع نجوم دفع 1.70 يورو، في حين أن ضريبة الإقامة بالشقق المستأجرة هي 2.25 يورو، وللفنادق الخمس نجوم 3.50 يورو.

وبداية من الاثنين، يُطلب من ركاب الرحلات البحرية الذين يقضون نصف يوم في المدينة، دفع 3 يوروهات للمنطقة، بينما سيتعين على أولئك الذين يقيمون ليوم واحد دفع 2 يورو.

ومن ناحية أخرى، تمت زيادة ضريبة المدينة، المطبقة على الإقامة لمدة تتراوح بين ليلة واحدة وسبع ليال متتالية، من 2.75 يورو إلى 3.25 يورو في أبريل 2024، وفي نفس الوقت من العام الماضي (أبريل 2023)، ارتفع السعر من 1.75 يورو، مما يشير إلى أنه خلال فترة عامين، تم رفع سعر ضريبة المدينة بنسبة 85 % أو 1.5 يورو.

وبوضع الأسعار في الاعتبار، سيدفع زوار برشلونة 6.75 يورو في الليلة، بما في ذلك ضريبة المدينة البالغة 3.25 يورو بالإضافة إلى ضريبة السياحة الإقليمية البالغة 3.50 يورو في الليلة للضيوف في فنادق الخمس نجوم، بإجمالي يصل إلى 47.25 يورو للشخص الواحد، لمدة أسبوع في المدينة الإسبانية.

وتصل نفقات المقيمين في أماكن الإقامة المستأجرة إلى 5.50 يورو في الليلة، مما يكلف الزائر 38.50 يورو للإقامة لمدة أسبوع، ويجب أن تدفع الضريبة السياحية لسفن الركاب التي تقيم لمدة 12 ساعة في المدينة 6.25 يورو.

ويشير جاومي كولبوني، نائب عمدة برشلونة، إلى أن الزيادات في الأسعار تهدف إلى ترسيخ فكرة الكيف وليس الكم، أي نوعية السياحة على حساب أعداد السائحين، وتقدر السلطات أن الرسوم ستولد 100 مليون يورو في عام 2024، والتي سيتم تخصيصها لتعزيز ميزانية المدينة.

وكان الهدف المنشود هو: احتواء عدد السياح وزيادة دخل السائح لأن نموذجنا لم يعد يعتمد على السياحة الجماعية بل على السياحة الجيدة التي تضيف قيمة إلى المدينة.

وكشف كالبوني أيضًا أن البيانات الاقتصادية قد حققت بالفعل مستويات عام 2019 من حيث الإيرادات الناتجة عن السياح الذين يزورون المدينة، موضحا: "في كل عام، يزور برشلونة أكثر من 32 مليون شخص".