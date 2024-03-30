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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رسامة ايبدياكون بكنيسة السيدة العذراء والقديسين بطرس وبولس

ارشيف
ارشيف
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صلي الانبا ارساني اسقف هولندا، اليوم السبت، بكنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس في مدينة Beverwijk في مقاطعة شمال هولندا.
اثناء القداس القي نيافته كلمة روحية.وعقب صلاة الصلح اتم نيافة الانبا ارساني طقس سيامة شماس الي درجة الايبودياكون (مساعد الشماس) وسط فرحة شعب الكنيسة.
 حضر القداس الالهي القمص باڤلوس سعيد والشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

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