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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا تعبر عن "توتره"

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية التفاوض مع روسيا دون الأخذ في الاعتبار حدود 1991 بأنها تعبر عن توتره بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. وقالت زاخاروفا - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت، تعليقا على هذه التصريحات -: "إنه متوتر، لديه انتخابات قادمة ".
وكان الرئيس الأوكراني أعلن وللمرة الأولى أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، مشددا على ضرورة العودة إلى حدود عام 2022 قبل الحرب على بلاده.
وقال زيلينسكي بوقت سابق في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز":" إن روسيا ستكون مستعدة للحوار في حال تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى حدود 2022". 
وأضاف:" لن نحتاج إلى استرجاع جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط"، مؤكدا أنه عندما يخسر الرئيس الروسي الأراضي، التي استولى عليه ابتداء من عام 2022، سيكون مستعدا للحوار ".

زيلينسكي الخارجية الروسية روسيا