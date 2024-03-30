ضبط 3 متورطين في سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

كما تم ضبط ( شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.