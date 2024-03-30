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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 3 متورطين في سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر. 
تعود الواقعة عندما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات،  وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

كما تم ضبط ( شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)  لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهاز لاب توب تم إتخاذ الإجراءات القانونية رجال مباحث القاهره بمدينة نصر القبض على 3 اشخاص ارتكاب جرائم 3 وقائع سرقة قسم شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر